António Costa desejou sorte à Seleção Nacional: «Todos estão convosco»

António Costa marcou presença na Cidade do Futebol para desejar sorte à Seleção Nacional no Mundial do Qatar. "Faço os meus votos de boa sorte para amanhã e principalmente para o Mundial. Vai ser um momento muito empolgante para o país. É uma seleção onde entre o mais novo e o menos novo já vão vinte anos de diferença e que junta jogadores de vários clubes que jogam em diferentes países e, habitualmente, jogam uns contra os outros. Agora juntam-se e vestem a bandeira. E enquanto vestem a bandeira, garanto-vos, todos estão convosco", disse o primeiro-ministro em declarações transcritas no site da FPF.