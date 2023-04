António Costa fez visita à Seleção feminina na Cidade do Futebol

Concentrada a preparar os jogos particulares contra Japão e País de Gales, a Seleção Nacional feminina cumpriu esta terça-feira o segundo treino na Cidade do Futebol e, antes do apronto, teve a visita do primeiro-ministro. António Costa cumprimentou as atletas e staff técnico liderado por Francisco Neto, além de distribuir agradecimentos, naquele que foi o primeiro encontro do governante com a equipa das quinas após o histórico apuramento para o Mundial. [Imagens: FPF]