António Miguel Cardoso eleito presidente do V. Guimarães: as imagens das celebrações

António Miguel Cardoso é o novo presidente do Vitória de Guimarães. O candidato pela Lista A totalizou 4.148 votos num universo de 6.610, o que signfica 62,5 por cento das preferências. Em segundo lugar ficou Miguel Pinto Lisboa, da Lista C, com 1.243 votos, e em terceiro Alex Costa, da Lista B, com 1.161. Veja as imagens das celebrações.