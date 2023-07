António Oliveira, treinador do Cuiabá, visitou esta quinta-feira a instituição brasileira 'Companhia do Sorriso', que acolhe mais de 150 crianças em tratamento oncológico. Além de ter doado uma quantia em dinheiro, o técnico português ainda ofereceu uma camisola autografada do clube que representa, de forma a ajudar nas despesas do local. (Imagens: Cuiabá)