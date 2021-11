Antunes enfurecido após discussão com adeptos do Paços de Ferreira na Madeira

Momentos de alguma tensão no final do Marítimo-Paços de Ferreira. Após a derrota (0-2) frente aos insulares, os jogadores pacenses dirigiram-se até à bancada onde estavam presentes alguns adeptos do clube nortenho e Antunes não terá gostado de algo que ouviu vindo dos adeptos, com o lateral-esquerdo a ficar enfurecido no final. O ex-Sporting foi mesmo agarrado pelos companheiros de equipa, com Jorge Simão a tentar acalmá-lo. Ainda assim, Antunes voltou a dirigir-se aos adeptos do Paços de Ferreira, beijando o símbolo da camisola. [Frames: Sport TV]