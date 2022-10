E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Karim Benzema conquistou a Bola de Ouro esta segunda-feira e, na hora de receber o galardão, houve um pormenor que saltou à vista: a forma do dedo mindinho da mão direita do avançado francês. Algo que não se pode vislumbrar nos jogos visto que o internacional gaulês atua com o dedo ligado. [Créditos: Reuters e Lusa/EPA]