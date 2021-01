Apartamento onde viveu Nicklas Bendtner está a ser sorteado por 4,45 euros

A penthouse em Nottingham onde viveu Nicklas Bendtner, está à venda mas de uma forma pouco convencional... O apartamento, no mesmo empreendimento em que Sven Goran Eriksson também já viveu, está à venda através de um género de rifas, cada no valor de 4 libras, ou seja 4,45 euros. O sorteio será realizado a 27 de fevereiro e parte do valor angariado será doado. O apartamento está avaliado em cerca de meio milhão de libras.