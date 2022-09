E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Foram esta segunda-feira anunciados os 23 jogadores com melhor pontuação no vídeojogo FIFA 23, numa lista de craques na qual apenas tem lugar um jogador português. Ainda destaque para o facto de surgirem cinco futebolistas empatados com o mesmo 'rating' máximo: 91.



O FIFA 23, refira-se, tem data prevista de lançamento para 27 de setembro.