Apoio e solidariedade a menina ucraniana em jogo de benjamins nos Açores

Um jogo de benjamins nos Açores ficou este sábado marcado por um enorme gesto solidariedade. O capitão do Vale Formoso envergou uma braçadeira com as cores da bandeira da Ucrânia, em sinal de apoio a Sofia Sheremeta, menina ucraniana que representa a equipa do Mira Mar. Antes do apito inicial, jogadores das duas equipas e o árbitro tiraram uma fotografia de grupo, com uma bandeira da Ucrânia a exibir a mensagem "estamos juntos" e que, no desenrolar da partida, ficou colocada atrás de uma das balizas. [Imagens: FC Vale Formoso]