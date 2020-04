Após festa com namorado, Diletta Leotta avisa que fim de semana é passado em pijama

Diletta Leotta já avisou os seus seguidores que este fim de semana será passado em pijama. A apresentadora italiana cumpre o isolamento social, na companhia do namorado o pugilista Scardina Daniele Toretto, que na sexta-feira assinalou o seu 28.º aniversário com uma festa a dois. Diletta Leotta tem deliciado com seus seguidores com as imagens do seu dia a dia enquanto está em teletrabalho, devido à pandemia de coronavírus.