Apresentação da Baja Portalegre 500 leva multidão às ruas

Prova tradicional e carismática do calendário do todo-o-terreno nacional, a Baja Portalegre 500 foi esta quinta-feira apresentada nas ruas do centro da cidade perante milhares de pessoas, naquele que foi o primeiro momento de regresso à normalidade, depois de um ano de 2020 marcado pelos condicionalismos provocados pela pandemia que impediram esta cerimónia tradicional.



A ação, agora a sério, arranca na sexta-feira a disputa dos primeiros quilómetros de um total de quase 500, que serão desafiados por 399 pilotos ao longo dos dois dias de prova.