O FC Porto partilhou nas redes sociais imagens do abraço entre Pinto da Costa e Sérgio Conceição após o jogo em Turim, contra a Juventus ( 3-2 ), que garantiu o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões. Imagens em que se vê o presidente portista de tal forma emocionado como poucas vezes se havia visto, mesmo tratando-se de um dos presidentes com maior palmarés da história do futebol.