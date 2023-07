Arábia Saudita revolucionou lista dos mais bem pagos: o novo top-10 com Messi atrás de ex-Liverpool

A aposta contínua da Arábia Saudita em fazer levar para o seu país alguns dos maiores nomes do futebol mundial veio revolucionar quase por completo a lista dos futebolistas mais bem pagos no mundo - no que a salários diz respeito. Ontem [quinta-feira], o Al Ettifaq anunciou a contratação de Jordan Henderson, ex-jogador e capitão do Liverpool, que com este novo acordo passou a figurar entre os cinco futebolistas mais bem pagos no mundo e está inclusive à frente de um 'tal' de Lionel Messi. [Imagens: Reuters, Action Images e USA Today Sports]