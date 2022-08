Árbitro 'distribui' cartões no banco do FC Porto face aos protestos veementes: tudo começou com Sérgio Conceição

O árbitro Hélder Malheiro não teve mãos a medir para o banco do FC Porto na primeira parte do jogo com o Marítimo, no Estádio do Dragão. Os protestos de Sérgio Conceição, de forma veemente, valeram-lhe o cartão amarelo. Luís Gonçalves também foi admoestado ao minuto 33. Dois minutos volvidos, por conselho do quarto árbitro, o juiz voltou ao banco dos dragões mas para expulsar o adjunto Diamantino Figueiredo. [Imagens: Sport TV]