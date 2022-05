Árbitro português ofereceu camisola a jovem adepto da Sanjoanense orfão de pai e mãe

Henrique Queirós ficou conhecido do grande público depois de em março ter cumprido o sonho de confraternizar com Bruno Fernandes após um jogo da Seleção Nacional. O craque português ofereceu-lhe a camisola e o mesmo fez agora o árbitro Rui Jorge Silva. O juiz da AF Vila Real brindou o jovem orfão de pai e mãe com uma prenda após o empate do Pevidém com a AD Sanjoanense (1-1), formação de que Henrique, orfão de pai e mãe, é adepto. [Imagem: Sanjoanense]