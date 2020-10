Armada portuguesa à descoberta dos encantos da Ultra Sanabria

Prova habitualmente bastante participada por parte de atletas portugueses, a Ultra Sanabria saiu na semana passada para os trilhos e, apesar de todas as dificuldades sentidas tanto por organizações e competidores, para a história ficaram imagens como as que poderá ver acima, captadas pela lente do fotógrafo português Matias Novo.



Ao contrário do ano passado, note-se, em 2020 não houve triunfo luso em nenhuma das provas, ainda que como vem sendo hábito a participação lusa tenha sido elevada, com mais de três dezenas de atletas presentes neste evento realizado no Parque Natural del Lago de Sanabria. Os melhores representantes lusos foram João Lopes (4.º na Maratón) e Bruno Coelho (6.º na Ultra), sendo que outros três atletas finalizaram dentro do top-10: Tiago Nobre Vieira (6.º), Ruben Veloso (8.º) e Romeu Gouveia (10.º), todos na prova Maratón. Nas senhoras, nota para os pódios na categoria de Lucinda Sousa (3.ª na Ultra) e de Diana Elias (3.ª no Gran Trail).



Esta edição da Ultra Sanabria foi marcada por apertadas medidas de prevenção ao contágio da Covid-19, com todos os atletas a serem obrigados a levar consigo máscara - que tinham de utilizar nas zonas comuns -, respeitar o distanciamento físico e os horários de partida, mas também pelo facto de ter sido vedado o acesso ao público e familiares.