Arouca apresenta novo autocarro com mensagem de sensibilização para a proteção do lobo ibérico

O Arouca apresentou este sábado o novo autocarro, que foi ainda benzido, no estádio do clube da Liga Bwin. No exterior do veículo é possível uma imagem grande de um lobo ibérico, espécie protegida que habita na Serra da Freita, de forma a sensibilizar a comunidade para a proteção da espécie. Quanto ao antigo autocarro do clube, vai estar disponível para a população arouquense, como revelou Joel Pinho, presidente do Arouca: "O nosso autocarro antigo, que muitas alegrias nos deu, vai estar disponível, a título gratuito, para toda a comunidade arouquense e todas as entidades desportivas que necessitem do autocarro." [Créditos: José Reis/Movephoto]