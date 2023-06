Arranca a pré-temporada em Vizela com o treinador Pablo Villar: veja as primeiras imagens

Arranca esta segunda-feira uma nova era no Vizela, sob o comando técnico do espanhol Pablo Villar. A equipa minhota está a dar o pontapé de saída nos trabalhos da pré-temporada 2023/24, com a indispensável bateria de exames médicos, sendo que nas primeiras imagens divulgadas pelo clube já é percetível a presença do novo treinador, mas também do reforço Iker Unzueta, entre outras caras bem conhecidas dos adeptos, como Bruno Wilson, Nuno Moreira ou Kiko Bondoso. [Fotos: FC Vizela]