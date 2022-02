Já os tínhamos visto nas apresentações das equipas, mas esta quarta-feira foi mesmo a primeira vez em que os fãs da Fórmula 1 tiveram a chance de ver em ação os novos carros do campeonato. Bem diferentes dos do ano passado, os bólides contam com muitas novidades e, ao contrário do esperado, não são assim tão similares uns com os outros. (Fotos: EPA)