«Arrasou!»: Cuca Roseta seduz nas Maldivas

Cuca Roseta está nas Maldivas com a família e tem partilhado, nas redes sociais, várias fotografias das paisagens de sonho. "Água do mar quente à porta de casa, peixes de tantas cores e espécies que só podem ter sido minuciosamente pintados por Deus, vento quente, pé descalço, o céu mais estrelado do mundo, o azul mais azul, o pôr do sol com as cores mais apaixonantes. Se há um paraíso na terra é as Maldivas, tão perto do divino, de coração tão pleno e com tão pouco, a natureza", escreveu numa das legendas das imagens muito elogiadas pelos seguidores. A fadista celebra esta quinta-feira quatro anos de casamento com João Lapa, preparador físico do Wolverhampton, e usou também o Instagram para uma declaração de amor