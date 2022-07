Arrumou concurso ao 1.º salto, fez gesto à Ronaldo e acabou envolvido pela bandeira portuguesa: a noite de glória de Pichardo

Foi com grande autoridade que Pedro Pichardo conquistou esta madrugada o título de campeão mundial do triplo salto. Em Eugene, nos Estados Unidos, o triplista luso cubano rapidamente arrumou a questão com o seu primeiro salto a 17,95 metros, fez um gesto para o público ao estilo de Cristiano Ronaldo ('Eu estou aqui'), antes de prosseguir a sua caminhada de glória até ao momento final, com a bandeira portuguesa às suas costas. (Fotos: Reuters e Getty Images)