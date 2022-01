Arsenal atua com camisola totalmente branca: símbolo e patrocínio são quase impercetíveis

O Arsenal apresenta-se este domingo diante do Nottingham Forest com uma camisola especial, totalmente branca, numa ação de sensibilização contra os crimes com uso de faca. O aspeto peculiar do novo equipamento é que o patrocínio da Emirates e o símbolo do clube... estão quase impercetíveis. Já os números contam com um rebordo a negro. (fotos: Reuters)