E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Arsenal já revelou o equipamento principal para a época 2023/24 que celebra os 20 anos da época dos 'invencíveis': no último dos 13 campeonatos conquistados pelos gunners, a equipa somou 26 vitórias e 12 empates. Marcado pelas cores do clube, vermelho e branco, a nova camisola é adornado com detalhes em dourado