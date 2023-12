As 10 mulheres de futebolistas mais ricas do mundo: Georgina Rodríguez surge em 8.º

Um estudo realizado pelo 'Gambling Zone' procurou analisar o património líquido das mulheres e namoradas de alguns dos futebolistas mais bem-sucedidos com o intuito de descobrir quem é a mais rica. A lista, com 10 nomes, é liderada pela mulher de David Beckham, Victoria Beckham, que construiu o seu património principalmente através da carreira como cantora pop no grupo feminino de sucesso mundial, as Spice Girls, na década de 1990. Posteriormente, expandiu a sua fortuna através de empreendimentos bem sucedidos no mundo da moda e beleza. Em segundo lugar, surge a mulher de Sergio Ramos, Pilar Rubio, jornalista, apresentadora de televisão e modelo espanhola que ficou conhecida pela cobertura dos programas 'Sé lo que hicisteis', 'Más que baile!', 'Operación Triunfo' e ainda pelo 'El Hormiguero'. O top-3 fecha com a mulher de Robert Lewandowski, Anna Lewandowska, uma especialista em nutrição e fitness que se notabilizou ainda como atleta profissional de karaté. Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo, surge na 8.ª posição. [Imagens: USA Today Sports, Action Images e Reuters]