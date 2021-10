As 'bombas' de mercado que a Juventus já anda a preparar

A derrota em Turim diante do Sassuolo abriu uma nova crise na Juventus. A antiga equipa de Cristiano Ronaldo está no 7.º lugar (!), já com 13 golos sofridos ao fim de 10 jornadas, registo inédito nos últimos 30 anos, mas a 'La Gazzetta dello Sport' avança já este sábado que a Vecchia Signora parece ter encontrado uma solução (ou duas) para breve: uma investida no próximo mercado de inverno com nomes de... peso