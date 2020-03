Se o currículo de Mourinho no futebol é conhecido por todos, a garagem do treinador português não o é: poucos dos nossos leitores devem saber os carros que já lhe passaram pelas mãos, sinónimo da impressionante ascensão do treinador português, coroada quando foi designado, em 2014, embaixador da Jaguar. Confira a compilação levada a cabo pelo Aquela Máquina