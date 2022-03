O Nápoles vai voltar a homenagear Diego Armando Maradona , antiga glória do clube italiano que morreu em novembro de 2020. Desta feita, o tributo vai acontecer no jogo de domingo com Milan, a contar para a 28.ª jornada da Serie A, ao usar uma camisola vermelha, com a cara do antigo jogador argentino. [Créditos: Nápoles]