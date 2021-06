Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

Está quase aí a chegar o Euro'2020 e um dos pontos que normalmente chama a atenção neste tipo de torneio são as camisolas que serão utilizadas pelas seleções. Acima poderá consultar as principais das 24 equipas que estarão em jogo, com especial destaque para portuguesa, claro está...