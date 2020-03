No início de cada temporada uma das maiores expectativas dos adeptos é saber como será a camisola que o clube do coração vai utilizar nos meses seguintes e, quiçá, ter novas conquistas. Marcas, design, tipos de tecido e até patrocinadores. Uma verdadeira panóplia de mudanças que, com o passar dos anos, têm sido evidentes a vários níveis. Nos últimos 25 anos foram estes os equipamentos utilizados pela equipa principal de futebol do Sporting, numa verdadeira coleção que tem início na época 1995/1996. Ainda se lembra de Ricardo Quaresma e Cristiano Ronaldo vestidos de verde e branco?