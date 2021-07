As celebridades que assistem em Wembley à final do Euro'2020

Wembley encheu para receber a final do Euro'2020, entre Itália e Inglaterra . Muitas são as figuras ligadas ao futebol (e não só) que marcam presença nas bancadas do mítico estádio londrino. Fernando Gomes, Luís Figo, David Beckham e Nasser Al-Khelaïfi são só alguns das personalidades presentes na tribuna, de entre as quais também se destaca... o ator Tom Cruise. Isto para além da habitual presença do príncipe Wiliam e Kate Middleton. [Imagens: Reuters]