LeBron James em lágrimas, adeptos comovidos, muitas flores e jogadores e treinadores de coração partido. Foi assim a homenagem a Kobe Bryant, que na última madrugada teve lugar no Staples Center, o pavilhão dos Lakers, antes do jogo com os Portland Trail Blaizers. Kobe, recorde-se, morreu no último domingo num acidente de helicóptero. (Fotos Reuters e EPA)