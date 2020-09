O West Bromwich até começou o jogo deste sábado na frente do marcador, mas com o intervalo a chegar, e já depois do Everton ter dado a volta ao marcador, a formação de Slaven Bilic perdeu a cabeça: primeiro foi Kieran Gibbs que viu o cartão vermelho por um empurrão a James Rodríguez. E já com o jogo parado para descanso, Slaven Bilic quis ir pedir satisfações ao árbitro e também recebeu ordem de expulsão.

As duas expulsões que 'acabaram' com o jogo do West Bromwich