As duas noites de gala de Cristiano Ronaldo que fizeram o português levantar o seu '7' lá bem no alto

Cristiano Ronaldo voltou a fazer história ontem [quarta-feira] frente à Irlanda (tornou-se o maior goleador de sempre de seleções) e fez questão de levantar e mostrar a sua camisola aos cerca de 8 mil adeptos que marcaram presença no Estádio do Algarve. Contudo, esta não foi a primeira vez que Cristiano Ronaldo celebrou um golo desta forma. Em 2017, na primeira mão da Supertaça de Espanha, o craque luso marcou, aos 80 minutos, um dos golos da vitória (3-1) merengue frente ao Barcelona e colocou o dorsal '7' bem no alto em pleno Camp Nou. Dois minutos depois (82') viria a ser expulso. Recorde aqui os dois momentos. [Imagens: Reuters, Action Images e Filipe Farinha]