As equipas mais jovens e as mais velhas do campeonato português

De acordo com uma ferramenta de estatística do CIES (Observatório para o Futebol), é possível constatar quais as equipas com maior e menor média de idades da Liga NOS - consoante a utilização dos jogadores naquela que é a principal prova do escalão português. Destaque para as posições distintas entre os três grandes e uma surpresa (ou não) como equipa mais jovem do campeonato: é que o Famalicão surge mesmo como 13.º entre os principais 31 campeonatos europeus da UEFA.