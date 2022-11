A cerimónia de abertura do Mundial'2022 decorreu no Al Bayt Stadium, onde se vai disputar o jogo de abertura entre Qatar e Equador. Morgan Freeman, ator norte-americano, foi o host da cerimónia, à qual não faltaram as mascotes dos anteriores Campeonatos do Mundo e ainda o coreano Jung Kook, que cantou durante o evento. [Créditos: Reuters e Lusa/EPA]