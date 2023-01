E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Cristiano Ronaldo já se encontra em Riade, capital da Arábia Saudita, onde foi esta segunda-feira recebido por milhares de adeptos do Al-Nassr. O clube já divulgou nas redes sociais as primeiras imagens do craque português em solo saudita, sempre na companhia de Georgina Rodríguez. [Imagens: Al-Nassr]