As imagens da chegada do FC Porto aos Açores na véspera do jogo com o Santa Clara

A comitiva do FC Porto chegou esta segunda-feira à noite aos Açores, um dia antes do duelo com o Santa Clara para a fase de grupos da Allianz Cup. Cerca de seis dezenas de adeptos aguardaram os dragões à porta do hotel, com Pinto da Costa a ser o mais aplaudido. Entre o grupo que saiu do autocarro em passo apressado, destaque para o capitão Pepe e o administrador Vítor Baía, que acenaram aos adeptos a agradecer o apoio. [Imagens: Nuno Gomes]