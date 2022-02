As imagens da chegada do Sporting ao Norte e o pormenor do livro de Frederico Varandas

O Sporting já se encontra no Norte do país, tendo em vista o embate com o FC Porto, esta sexta-feira (20h15). Entre a comitiva, destaque para Frederico Varandas, presidente dos leões, que assim vai estar ao lado do plantel nos derradeiros preparativos para a partida. O líder verde e branco trazia consigo um livro, de Donald Robertson, intitulado "How to Think Like a Roman Emperor: The Stoic Philosophy of Marcus Aurelius", como se pode ver pela imagem captada pelo repórter fotográfico de Record. Uma obra onde são abordados os princípios do estoicismo, uma filosofia que teve no antigo imperador romano uma das principais figuras.