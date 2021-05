Os presidentes dos 18 clubes que vão compôr a Primeira Liga na próxima época estiveram reunidos, esta terça-feira, na Mealhada, num almoço onde foram discutidos vários temas considerados cruciais para a sobrevivência destes emblemas e para a sustentabilidade do futebol. O repórter fotográfico Bruno Teixeira Pires captou as imagens da saída dos presidentes do restaurante.