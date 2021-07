As imagens da consagração de Pogacar como vencedor da 108.ª edição do Tour

Tadej Pogacar confirmou este domingo o que já se esperava ao vencer a 108.ª edição do Tour, ele que envergou a camisola amarela durante grande parte da prova. O esloveno da UAE Emirates acabou o Tour'2021 com 5.20 minutos de vantagem para Jonas Vingegaard e 7.03 para Richard Carapaz e festejou perto do Arco do Triunfo. Veja as imagens. [Imagens: Reuters e EPA]