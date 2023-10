As imagens da festa de Canelas, Länk e Torreense após protagonizarem surpresas na Taça de Portugal

Depois do Paredes ter protagonizado a primeira surpresa ao atirar o Moreirense para fora da Taça de Portugal, a lista de 'tomba-gigantes' cresceu durante o dia de hoje com as passagens de Länk Vilaverdense, Canelas e Torreense, que deixaram para trás Farense, Chaves e Rio Ave, respetivamente. Como é fácil de imaginar, os carrascos dos emblemas da 1.ª Liga tiveram uma tarde memorável e não se inibiram nos festejos. Vale a pena ver as imagens.