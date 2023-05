As imagens da festa de Mourinho e dos jogadores da Roma após apuramento para a final da Liga Europa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





A Roma de José Mourinho garantiu esta quinta-feira o apuramento para a final da Liga Europa 2022/23, cerca de um ano depois de ter conquistado a primeira edição da Liga Conferência. No final, o treinador português festejou com os seus jogadores e com os adeptos que estiveram presentes na BayArena. [Imagens: Reuters e Action Images]