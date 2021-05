As imagens da festa do Leicester de Ricardo Pereira pela conquista da Taça de Inglaterra

O Leicester alcançou este sábado um triunfo histórico e conquistou a Taça de Inglaterra pela primeira vez na sua história . A equipa do português Ricardo Pereira - suplente não utilizado - derrotou o Chelsea por 1-0, em Wembley, com golo de Youri Tielemans. No final, os foxes celebraram a preceito, em comunhão com milhares de adeptos que puderam assistir à partida ao vivo. [Imagens: Lusa/EPA e Reuters]