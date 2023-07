As imagens da festa dos jogadores da U. Leiria após eliminarem o Boavista da Allianz Cup

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O União de Leiria eliminou esta segunda-feira o Boavista na 1.ª fase da Allianz Cup. Com recurso aos penáltis, depois do 0-0 no tempop regulamentar, a turma leiriense - que esta temporada atuará nos campeonatos profissionais (2.ª Liga) - garantiu o passaporte para a próxima fase da competição. Não faltou festa após o apito final. [Imagens: José Gageiro/Movephoto]