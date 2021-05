Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

Antunes foi este sábado homenageado no Núcleo Sportinguista de Freamunde, de onde é natural. O lateral do Sporting foi aplaudido por todos os presentes e agradeceu a homenagem. Record foi o único meio de comunicação social presente e mostra-lhe as imagens.