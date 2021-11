As imagens da homenagem a Neno em Santo Tirso

Foi com muita emoção que foi ontem prestada, em Santo Tirso, uma homenagem a Neno, falecido em junho passado. Já depois de se ter realizado um torneio de futebol, ganho pela equipa ‘Amigos do Silvino Morais’, em memória do ex-jogador, houve uma cerimónia na Câmara Municipal. Foram várias as personalidades presentes, sendo que João Vieira Pinto, Nuno Gomes e Armando Evangelista, entre outros, subiram a palco para um momento de tertúlia. [Imagens: José Reis/Movephoto]