A Bélgica venceu esta quinta-feira Portugal por 3-2, em jogo de preparação para o Mundial, que serviu também como despedida de Ricardinho da seleção das quinas, com o 'mágico' a anotar o primeiro golo dos lusos. Veja as imagens do adeus do craque à Seleção Nacional, assim como da homenagem. [Fotos: Lusa e José Reis/Movephoto]