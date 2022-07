E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Dois manifestantes contra as alterações climáticas invadirem uma estrada, aquando da passagem dos ciclistas durante a 15.ª etapa do Tour, que terminou com a vitória de Jasper Philipsen. A polícia interveio de imediato, impedindo que a corrida tivesse de ser interrompida. [Créditos: Reuters]