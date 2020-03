Neymar terá deixado França no seu avião particular para rumar ao Brasil , onde a pandemia de coronavírus ainda não atingiu as proporções da Europa. A notícia foi avançada ontem pelo jornal francês 'Le Parisien' e a 'Marca' revela hoje o refúgio para onde o jogador do PSG foi cumprir o seu período de isolamento: a sua luxuosa mansão em Mangaratiba, no sul do Rio de Janeiro, avaliada em mais de 9 milhões de euros...