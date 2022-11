As imagens da participação portuguesa no Mundial de streamers: festa foi palavra de ordem

Portugal foi um dos seis países convidados a participar na primeira edição do Mundial de futebol de streamers. A formação lusa, que contou com OficialPi a capitão, foi representada por 23 influenciadores digitais e apesar de os resultados dentro das quatro linhas não terem sido os mais positivos, não faltaram motivos para se fazer a festa com todo o público presente nas bancadas do Estádio Benito Villamarín. [Fotografias: Duarte Roriz]